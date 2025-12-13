Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen fuhr der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Hossein Rezai der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und MSC Preussen – Minute 74

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Berlin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu verschaffen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Schüßler, Wesemeier, Fritsch (87. Rhode), Berlin, Jakuszeit (65. Schuster), Blümel (77. Witt), Gallert, Beyer, Köhler (90. Markowski), Boeke

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (66. Norenko), El Zayat (72. Al Mori), Jibril, Farho, Rezai (85. Volkmer), Tischer (46. Kulinich), Dervishaj, Kompaniiets (85. Kidw), Preuss, Jahjah

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15