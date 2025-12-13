Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde und MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Schüßler, Fritsch (87. Rhode), Boeke, Gallert, Jakuszeit (65. Schuster), Köhler (90. Markowski), Wesemeier, Beyer, Blümel (77. Witt), Berlin

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Preuss, Jahjah, Jibril, Rezai (85. Volkmer), Kompaniiets (85. Kidw), Tischer (46. Kulinich), Farho, Hussen Gahdo (66. Norenko), El Zayat (72. Al Mori)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15