Für den Magdeburger SV Börde endete der 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Groß Santersleben I mit 1:2 (0:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (40.). In Spielminute 44 leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Yul Kilian Boeke den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Wolff, Rhode, Gallert (72. M. Rebone), Boeke (67. Brussig), Fritsch (60. Lange), Blümel, L. Rebone, Müller, Wesemeier, Schüßler

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Tafere (86. Alicke), Ilijoski, Banas, Qorbani, Madaus, Madaus (88. Desale), Eftindjioski (74. Al Houri), Adjioski, Otto (90. Hahn)

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15