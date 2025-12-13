Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber der SV Union Heyrothsberge machtlos und wurde mit 2:5 (0:3) vom Platz gefegt.

Sülzetal/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 2:5 (0:3) getrennt.

Alexander Vasükov traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 29

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Christian Kloska traf in Minute 32. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann gelang es den Sülzetalern, dem SV 1889 Altenweddingen etwas entgegenzusetzen. Justin Zywotek versenkte den Ball in der 81. Minute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Jean-Luca Sensenschmidt traf in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Schon zwei Minuten später konnte Zywotek (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Wendland, Dethlefsen, Deike (46. Sedlak), Richter (46. Tschepe), Rein (46. Krause), Schlieter, Harnau (33. Gumtz), Zywotek, Mootz (84. Schwarz)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schlüter, Kloska (80. Biegelmeier), Taube (80. Hrachowitz), Peukert, Voelckel, Marks, Möser, Vasükov (65. Vogel), Fritz, Schulze (71. Sensenschmidt)

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68