Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Roter Stern Sudenburg ein 4:3 (0:3)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 4:3 (0:3).

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Dann konnte Altenweddingen einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in der 39. Minute zum zweiten Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham traf in Minute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Der Roter Stern Sudenburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Pakebusch, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Graupner, Felgenhauer, Spilgies (46. Unger), Abraham (90. Moushfiq), Telge (46. Wildenhof), Hennings, Gläser (90. Böttcher)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann, Hanft (77. Thielecke), Rein (53. Mootz), Harnau (60. Thielecke), Schwarz, Krüger, Tschepe, Sedlak (60. Wendland), Deike (22. Selent), Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104