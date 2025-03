Die SG Blau-Weiß Niegripp hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den FC Zukunft Magdeburg mit 0:2 (0:0).

Burg/MTU. Das Match zwischen Niegripp und Magdeburg ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Fabian Kopecki (Rochau) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Burger (38., 46., 49., 70.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Florian Tolle (FC Zukunft Magdeburg) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

74. Minute: SG Blau-Weiß Niegripp 0:2 im Hintertreffen

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Andre Tiepke (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 2:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – FC Zukunft Magdeburg

SG Blau-Weiß Niegripp: Eschner – Lindenblatt (67. Witzel), Hennig, Armbruster (72. Kruse), Peseke, Heisinger, Kramer, Schuh, T. Endert, Sandmann, Provenzano (75. Kliche)

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Kohlepp (71. Krühne-Ploetz), Rosa, Schaar, Bengsch, Mishchuk, Renning, Tolle (82. Paryniuk), Weidemann (88. Hotopp), Tiepke, Weigmann

Tore: 0:1 Florian Tolle (71.), 0:2 Andre Tiepke (74.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Elfi Schwander; Zuschauer: 50