Für den SV 1889 Altenweddingen endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

SV 1889 Altenweddingen verliert knapp gegen TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1

Sülzetal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 152 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Nord, Harnau, Winkelmann, Rein (46. Schubert), Krüger, Schwarz, Selent, Wendland, Junge (76. T. R. Thielecke), Mootz (76. L. Thielecke)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Sachs, Pilz, Karbe (83. Eickhoff), Kloska, Rick (76. Jordan), Thiele, Küllmey, Rölke, Rieche (53. Kloska)

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152