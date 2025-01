Irxleben/MTU. Die 92 Besucher des Sportparks am Wildpark haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Börder besiegten das Team aus Niegripp mit 2:0 (1:0) souverän. Schiedsrichter Celina Merkelbach (Thale) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünf Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Robin Sanne (SV Irxleben) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sanne den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (70.). Damit war der Sieg der Börder gesichert. Der SV Irxleben hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – SG Blau-Weiß Niegripp

SV Irxleben: Schulze – Köhler, Pollmer (88. Kanning), Reich, Krause, Schube, Sanne (88. Conradi), Dethlefsen, Ahlemann, Stier (63. Nordt), Schwenke (88. Wierstorf)

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Eschner, Armbruster, Kliche, Witzel (46. Enke), Heisinger (81. Klein), Hennig, Beinarovics, Emig (55. Schuh), Blum (67. Neundorf), Kramer

; Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 92