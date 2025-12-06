Der SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (3:2)-Erfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg führt mit 2:0 – Minute 22

Die Magdeburger erhöhten noch einmal. Christian-Gabriel Gropius traf in Minute 28. Dann kamen die abgeschlagenen Bördeländer zum Zug: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius schoss und traf in Minute 62 ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel schoss und traf in Spielminute 78. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Daniel Zoll, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Gropius, Zoll, Stridde, Theele (76. Lücke), Skorsetz, Lausch, Grzenda, Klimm (65. Tamaan), Kühn

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Hamel, Günther, Hertel, Boese, Kietzmann (73. Pflug), Ninschkewitz, Schäfer, Braunert, Stüber (82. Brösel)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25