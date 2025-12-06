Der SV Seilerwiesen Magdeburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg führt nach 22 Minuten 2:0

Dann konnte Magdeburg einen weiteren Erfolg einsacken. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in Minute 28. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in Spielminute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius schoss und traf in Minute 62 noch einmal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Grzenda, Klimm (65. Tamaan), Stridde, Theele (76. Lücke), Lausch, Gropius, Zoll, Kühn, Skorsetz

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz, Hamel, Kietzmann (73. Pflug), Boese, Günther, Braunert, Hertel, Schäfer, Richter, Stüber (82. Brösel)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25