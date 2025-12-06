Der SV Seilerwiesen Magdeburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz.

Minute 22: SV Seilerwiesen Magdeburg führt mit zwei Toren

Die Magdeburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Christian-Gabriel Gropius traf in Spielminute 28. Dann waren die zurückliegenden Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert versenkte den Ball in Spielminute 42, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius traf in der 62. Minute zum zweiten Mal per Strafstoß. So einfach ließen sich die Bördeländer nicht abhängen. Maurice Hertel traf in Minute 78. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Gropius, Kühn, Lausch, Theele (76. Lücke), Skorsetz, Klimm (65. Tamaan), Rittmeister, Grzenda, Zoll

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Schäfer, Kietzmann (73. Pflug), Boese, Hertel, Ninschkewitz, Hamel, Braunert, Richter, Günther, Stüber (82. Brösel)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25