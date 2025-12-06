Einen 5:4 (3:2)-Heimerfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 vorne – Minute 22

Dann konnte Magdeburg einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in Minute 28. Dann kamen die zurückliegenden Bördeländer schließlich auch mal zum Zug: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Spielminute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Gropius traf in Minute 62 noch einmal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel schoss und traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Daniel Zoll, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Kühn, Grzenda, Gropius, Lausch, Zoll, Theele (76. Lücke), Klimm (65. Tamaan), Rittmeister, Stridde, Skorsetz

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Richter, Boese, Hertel, Schäfer, Hamel, Kietzmann (73. Pflug), Ninschkewitz, Stüber (82. Brösel), Braunert

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25