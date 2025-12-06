Einen 5:4 (3:2)-Heimerfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens fuhr der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Magdeburger legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg führt mit 2:0 – 22. Minute

Dann verbuchten die Magdeburger noch einen Erfolg. Christian-Gabriel Gropius traf in der 28. Spielminute. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Nicola Maximilian Braunert versenkte den Ball in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Gropius traf in Minute 62 noch einmal per Strafstoß. So leicht ließen sich die Bördeländer aber nicht unterkriegen. Maurice Hertel traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Daniel Zoll den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Skorsetz, Rittmeister, Theele (76. Lücke), Grzenda, Zoll, Lausch, Klimm (65. Tamaan), Kühn, Stridde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Schäfer, Kietzmann (73. Pflug), Günther, Richter, Braunert, Ninschkewitz, Boese, Hertel, Stüber (82. Brösel)

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25