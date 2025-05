Am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SV Seilerwiesen Magdeburg ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über die SV Union Heyrothsberge.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Thorsten Ebeling (Gardelegen) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (44.).

1:1 im Duell zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Union Heyrothsberge – 48. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss David Lentz/Magdeburg (73.), gefolgt von Sebastian Engels (SV Seilerwiesen Magdeburg) in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Lennart Thorand (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Union Heyrothsberge

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Holtz (67. Lentz), Stridde (86. Tarasov), Schröder, Rittmeister, Lausch, Meyer, Theele, Gropius (67. Engels), Hähre, Skorsetz

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Raue, Voelckel, Schulze, Wöhler, Kloska (78. Hrachowitz), Westhause, Vasükov, Schlüter, Sensenschmidt (75. Groth), Hanke (75. Thorand)

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (44.), 1:1 Daniel Stridde (48.), 2:1 David Lentz (73.), 3:1 Sebastian Engels (75.), 3:2 Lennart Thorand (87.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 36