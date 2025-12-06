Einen 5:4 (3:2)-Heimerfolg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens heimste der SV Seilerwiesen Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag 5:4 (3:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Vincent Kühn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger legten in der 22. Spielminute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt in Minute 22 2:0 vorn

Die Magdeburger schafften es, nochmal zu erhöhen. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in Spielminute 28. Dann waren die abgeschlagenen Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Spielminute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius traf in Minute 62 ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Bördeländer blieben ihnen auf den Fersen. Maurice Hertel versenkte den Ball in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Daniel Zoll, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (76. Lücke), Stridde, Gropius, Klimm (65. Tamaan), Grzenda, Kühn, Zoll, Rittmeister, Skorsetz, Lausch

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Stüber (82. Brösel), Ninschkewitz, Kietzmann (73. Pflug), Boese, Hertel, Braunert, Richter, Schäfer, Günther

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25