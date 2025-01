Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 62 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Biederitz/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Altenweddingen mit 3:1 (2:1) souverän. Schiri Sven Wiederhold (Bernburg) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Das erste Tor fiel kurz nach Kick-Off, als Karsten Voelckel für Heyrothsberge traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Christian Kloska den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (46.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV 1889 Altenweddingen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius (46. Peukert), Schulze (66. Ziebarth), Vasükov (66. Vorhölter), Voelckel, Kloska, Westhause, E. Schäfer, B. Schäfer (77. Sensenschmidt), Schlüter, Vogel (77. Hanke)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Schlieter, Wendland (46. Selent), Nord, Krause, Richter, Petters, Deike (38. Schubert), Harnau (76. Zywotek), Rein (46. Thielecke)

; Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 62