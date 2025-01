Kein Punktgewinn für SV Union Heyrothsberge: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (0:1) einen Misserfolg gegen den Burger BC 08 hinnehmen.

Xaver Parpart (Burger BC 08) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Biederitzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Benjamin Schäfer den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Union Heyrothsberge und Burger BC 08 – 1:1 in Minute 55

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marcus Schlüter/Heyrothsberge (66.), gefolgt von Erik Teege (Burger BC 08) in Minute 75. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 7

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Parpart, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Burger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Burger BC 08 wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Union Heyrothsberge beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Burger BC 08

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Ziebarth (90. Thorand), Raue, E. Schäfer, Schulze, Kloska, Gropius, Sensenschmidt, Westhause, B. Schäfer (83. Hanke), Schlüter

Burger BC 08: Stöwesand – Teege, Parpart, Ulrich, Engel, Wehrmann, Bartel, Schäfer, Saage (78. Kersten), Wegner, Thiede

Tore: 0:1 Xaver Parpart (22.), 1:1 Benjamin Schäfer (55.), 2:1 Marcus Schlüter (66.), 2:2 Erik Teege (75.), 2:3 Xaver Parpart (87.); Schiedsrichter: Matthias Henke (Jerichow); Assistenten: Uwe Friedrichs, Dirk Wiesener; Zuschauer: 83