Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens von Trainer Mario Katte aus dem Duell mit dem Osterweddinger SV vom Platz.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Osterwedding durch.

Maurice Hertel (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nicola Maximilian Braunert den Ball ins Netz (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt in Minute 20 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Hertel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Sieg der Bördeländer entschieden. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (86. Dörner), Jakobs (77. Boese), Hertel, Kietzmann (55. Pflug), Ostwald, T. C. Stüber, Günther (72. Zöbisch), Richter, Braunert, Junge (53. Ninschkewitz)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter (46. Hermann), Nakoinz, Dziobek (58. Suchanek), Barkowski, Klaus, Embach (65. Weber), Nölle (40. Hübler), Falkenberg, Krull, Iser

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66