Dem TSV Niederndodeleben gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (3:1) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. Im Spiel zwischen Niederndodeleben und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Mittwoch konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (3:1)-Sieg für das Team aus Niederndodeleben.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung ein. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Dean Joel Dreiling den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Niederndodelebener gesichert. Der TSV Niederndodeleben hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai, Frank, Schott, Jebsen (46. Ferl), Dreiling (73. Bittner), Biermanski (73. K. Husnik), K. Husnik, Felgentreff (61. Müller), Lüddeckens (67. Bergmann), Ahlemann

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wald (46. Schmidt), Reuper, Alali Alhamad (82. Chowson), Niemann, Kutz, Oeding, Schulz, Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Simon

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110