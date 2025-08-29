Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV 79 Magdeburg.

TSV Niederndodeleben holt sich engen Triumph gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0

Hohe Börde/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 105 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Niederndodeleben live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, Frank (84. Schädel), Lüddeckens, Müller (46. Gottschalk), Schott, Nötzold (77. Jebsen), Dreiling (75. K. Husnik), Ferl, Ahlemann, K. Husnik (67. Mai)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Nsangou, Krüger (74. Bansemer), Gröschner, Klinzmann, Wolde, Glage, Horn, Bansemer (75. Kasper), Ngou, Hartwig

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105