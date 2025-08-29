Ergebnis 2. Spieltag TSV Niederndodeleben holt sich knappen Sieg gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0
Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg.
Hohe Börde/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Niederndodeleben und BSV 79 Magdeburg. 105 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Niederndodeleben.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Hohe Börde
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 2
Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg
TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Dreiling (75. K. Husnik), Biermanski, Ferl, K. Husnik (67. Mai), Frank (84. Schädel), Nötzold (77. Jebsen), Ahlemann, Müller (46. Gottschalk), Schott
BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Wolde, Hartwig, Bansemer (75. Kasper), Nsangou, Ngou, Horn, Gröschner, Krüger (74. Bansemer), Klinzmann, Glage
Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105