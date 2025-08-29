Der TSV Niederndodeleben errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. Auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben 105 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem TSV Niederndodeleben und dem BSV 79 Magdeburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (75. K. Husnik), Biermanski, Schott, Ahlemann, Ferl, Lüddeckens, Frank (84. Schädel), Nötzold (77. Jebsen), Müller (46. Gottschalk), K. Husnik (67. Mai)

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Krüger (74. Bansemer), Hartwig, Gröschner, Glage, Horn, Bansemer (75. Kasper), Nsangou, Klinzmann, Ngou, Wolde

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105