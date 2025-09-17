Dem TSV Niederndodeleben gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (3:1) zu besiegen. 110 Zuschauer waren live dabei.

Hohe Börde/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der TSV Niederndodeleben nach einem klaren Rückstand den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem 3:1 (3:1) bezwungen.

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung ein. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Niederndodeleben gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Ahlemann, K. Husnik, Biermanski (73. K. Husnik), Frank, Jebsen (46. Ferl), Lüddeckens (67. Bergmann), Felgentreff (61. Müller), Dreiling (73. Bittner), Mai, Schott

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alali Alhamad (82. Chowson), Simon, Kutz, Schulz, Hildebrandt (73. Heinemann), Klawunn (65. Aldinar), Reuper, Wald (46. Schmidt), Niemann, Oeding

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110