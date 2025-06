Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unrühmlichen Endstand von 2:9 (0:2) verließ der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt an diesem Wochenende den Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2. Die TSG Grün-Weiß Möser I fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:9 (0:2).

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Die TSG Grün-Weiß Möser I steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Kloska den Ball ins Netz.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Dann konnte Möser einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Mit einem Doppelpack von Luca Niclas Rudolf erlangte die TSG Grün-Weiß Möser I einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Möserer nochmal herauszufordern. Lukas Hildebrandt versenkte den Ball in Minute 54. Die TSG Grün-Weiß Möser I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Willi Küllmey verschaffte seinem Team drei weitere Tore (65., 68., 71.). Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Möserer nochmal herauszufordern. Michel Dolke traf in Spielminute 80. Küllmey versenkte den Ball in der 87. Minute noch einmal. Spielstand 8:2 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Nach wenigen Momenten gelang es Nils Rölke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:9 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (46. Schneider) – Oeding, Simon (46. Hildebrandt), Koopmann (35. Iyamu), Endrit, Klawunn (68. Dolke), Alali Alhamad, Theile, Niemann, Wald, Schmidt (68. Ladewig)

TSG Grün-Weiß Möser I: Erdmann – Rudolf (63. Thiele), Kloska (55. Preßler), Küllmey, Karbe (43. Mertens), Jentzsch, Rick, Friedhoff (63. Rölke), Pilz, Sachs, Kloska

Tore: 0:1 Kevin Kloska (16.), 0:2 Kevin Kloska (39.), 0:3 Luca Niclas Rudolf (47.), 0:4 Luca Niclas Rudolf (52.), 1:4 Lukas Hildebrandt (54.), 1:5 Willi Küllmey (65.), 1:6 Tim Thiele (68.), 1:7 Willi Küllmey (71.), 2:7 Michel Dolke (80.), 2:8 Willi Küllmey (87.), 2:9 Nils Rölke (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Cedric Kahl; Zuschauer: 57