Magdeburg/MTU. 8:1 (4:0) in Magdeburg-Neustadt: Ganze acht Bälle hat das Team von René Angerer, der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt, am Samstag im Tor der Gegner aus Gerwisch untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Cedric Mahner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Stefan Fischer den Ball ins Netz (15.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 15 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Niemann traf in Minute 22, Patrick Oeding in Minute 31, Felix Reuper in Minute 65, Jan Theile in Minute 68, Mahner in Minute 70 und Fischer in Minute 85. Spielstand 8:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tim Schrimpf, den Ball ins Netz zu befördern und den Gerwischern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.+2). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Blau-Weiß Gerwisch

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Niemann, Iyamu (62. Klawunn), Theile, Fischer, Mahner (81. Schneider), Schulz (83. Schmidt), Rauhut, Reuper (83. Dolke), Alali Alhamad (73. Wald), Oeding

SG Blau-Weiß Gerwisch: Lewak – Möser, Reinhardt (44. Schuller), Köthnig (85. Schrimpf), Melle (69. Laue), Fritz, Grahn (59. Brandt), Deckert, Thormeier, Gehrmann, Deckert

Tore: 1:0 Cedric Mahner (10.), 2:0 Stefan Fischer (15.), 3:0 Paul Niemann (22.), 4:0 Patrick Oeding (31.), 5:0 Felix Reuper (65.), 6:0 Jan Theile (68.), 7:0 Cedric Mahner (70.), 8:0 Stefan Fischer (85.), 8:1 Tim Schrimpf (90.+2); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Noah Sobotta, Anne Weimer; Zuschauer: 64