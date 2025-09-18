Fußball-Landesklasse 2: Am Donnerstag setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Sülzetal/MTU. Die Osterweddinger haben am Donnerstag dem Rivalen aus Gommern ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). In Minute 11 schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Osterweddinger SV baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 16

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Nölle (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Reuter (75. Treusch), Müller (63. Gebhardt), Falkenberg, Koch (85. Suchanek), Nakoinz, Hübler (46. Magel), Schulze, Iser, Barkowski, Nölle

SV Eintracht Gommern: Werban – Schmidt, Napiontek, Hübener, Hoppe, Randel (82. Boin), Schulz, Werban (46. Adelheim), Kunitschke, Thiem, Sindermann

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85