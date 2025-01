Ilsenburg/MTU. Vor 68 Zuschauern hat sich das Team von Jörg Treziak mit 0:2 (0:0) gegen Eilsleben geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Florian Gehrmann (Oebisfelde) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (30., 47.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Florian Mehr, als Marcus-Antonio Bach für Eilsleben traf und in Spielminute 70 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 82

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Dian Nicky Gülzow ersetzte Theo Palka. Auf der Gastseite sprang Til Weber für Marcus-Antonio Bach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Til Weber (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 0:2 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. Die Ilsenburger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Eilslebener SV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: D. Gülzow – Urban, Palka (73. D. N. Gülzow), Enigk (85. Klaus), Gödeke, Bräunel (87. Kolbe), Donner (87. Sielaff), Jungermann, Berndt, Hanns, Reuss

Eilslebener SV: Hinrichs – Reber, Ruprecht (46. Köhler), Hasse, Sacher (87. Duckstein), Falk, Hampel (83. Wilke), Bach (76. Weber), Haus, Derda, Wittek

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (70.), 0:2 Til Weber (82.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Frank Geßner, Reiner Sechting; Zuschauer: 68