Deutlich unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode in der Partie gegen den Blankenburger FV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Simon Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (46.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (56.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite verließen Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der 90. Minute gelang es Louis Lepetit, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu erweitern (90.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Mittag, Müller (80. Stechhahn), Wagner (55. C. Seil), Hahne (55. Blume), S. Seil, Deunert, A. Seil, Mock (61. Thiel), Krokowski, Kugenbuch

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Kuhbach, Matthes (60. Schnabel), Müller, Reinhardt (78. Pluskat), Alhndi (73. Alhndi), Paul, Krause (38. Kupke), Huch (68. Lepetit), Schröder

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85