Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein Germania Wernigerode gegen den Quedlinburger SV ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen der Germania Wernigerode und dem Quedlinburger SV mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Christopher Seil vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Anton Mittag das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

46. Minute Germania Wernigerode und Quedlinburger SV im Gleichstand – 1:1

Nur kurz darauf gelang es Nico Stertz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Quedlinburgerer zu erlangen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – L. T. Hahne (71. Stechhahn), Thiel (46. Sölle), Kugenbuch (46. Blume), M. Hahne (60. Beck), S. Seil, Mock, Krokowski, Müller, A. Seil, Mittag (60. Wagner)

Quedlinburger SV: Bachor – Filippov, Apel (77. Fritsch), Pflug (90. Henneberg), Hamann, Lindow, Brunner, Spannaus, Stertz (71. Bode), Möller (62. Struckmeyer), Deiters

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51