Für den Gastgeber TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete das Duell mit dem FC Hettstedt am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Kleinmühlingen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der FC Hettstedt am Samstag auseinander gegangen. 52 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sascha Dörner (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 18

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen FC Hettstedt – Minute 66

Unmittelbar darauf gelang es Hussein Alkabib, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erreichen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – FC Hettstedt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Ostwald (68. Seydlitz), Brandt (75. Stüber), Kietzmann (56. Dörner), Ninschkewitz (56. Junge), Schmidt, Baartz, Meinecke, Richter, Schumann

FC Hettstedt: Honigmann – Lettau, Kosko, Alkabib, Krey (56. Svitiukha), Wienholz (72. Hohmuth), Mühlenberg, Krey, Prokhorenko (80. Uhlig), Döring, Alkabib

Tore: 1:0 Sascha Dörner (62.), 1:1 Hussein Alkabib (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 52