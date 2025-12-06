Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 4:5 (0:2) einen Misserfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt hinnehmen.

Nienburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Samstag 4:5 (0:2) getrennt.

Nach nur 21 Minuten schoss Patrick Burger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Daniel Tobisch (30.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Dann verbuchten die Kroppenstedter einen zusätzlichen Erfolg. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Nienburger, die Dominanz der Kroppenstedter nochmal herauszufordern. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Kroppenstedtern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Helbig versenkte den Ball in Minute 73 noch einmal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tim Ebeling, den Ball ins Netz zu befördern (90.+5). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Schmidt, Zenker (59. Lehmann), Kümmel, Reichel (75. Stöhr), Kober, Finze (40. Neumeister), Lietz (55. Ebeling), Hensel, Schmilorz, Knop

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Seibert, Bode, Sommermeyer, Tobisch (90. Geick), Peschek, Liehr (16. Burger), Gruhle (77. Fischer), Stein, Helbig, Böttger

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49