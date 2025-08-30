Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die Germania Wernigerode hinnehmen.

Nienburg/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Schütze mit 1:2 (0:2) gegen Wernigerode geschlagen geben müssen.

Mischa Hahne traf für den Germania Wernigerode in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Anton Mittag den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

1. FSV Nienburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Andreas Knop (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (48.). Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Neumeister, Lehmann, Baer (46. Dobrin), Finze (75. Schmilorz), Knop, Brauer (46. Kümmel), Lietz (88. Reichel), Günther, Hensel

Germania Wernigerode: Gasch – Blume, Mittag (60. Koch), Krokowski, Seil, Thiel, Hahne (60. Stechhahn), Hahne (64. Wagner), Müller, Mock, Seil

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35