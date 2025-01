Kantersieg für den Oscherslebener SC: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode II einfahren. Vor 140 Zuschauern gewann das Team 11:0 (7:0).

Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Rivalen aus Wernigerode souveräne elf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 11:0 (7:0) gingen sie vom Platz.

Martin Gödecke (Oscherslebener SC) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Oscherslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Gödecke der Torschütze (6.).

Minute 6: Oscherslebener SC in Führung dank zwei Treffern von Martin Gödecke – 2:0

Dann konnte Oschersleben noch einen Erfolg erzielen. Florab Daxha verschaffte ihrem Team fünf weitere Tore (11., 19., 28., 36., 45.). Zu all dem Jammer lenkte der Wernigeroder den Ball in der 56. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Gödecke traf in der 64. Minute, gefolgt von Rico Wiedecke (81.). Spielstand 10:0 für den Oscherslebener SC.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Schon vier Minuten später konnte Wiedecke (Oschersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 11:0 verließen die Oscherslebener den Platz als Sieger. Der Oscherslebener SC hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – FC Einheit Wernigerode II

Oscherslebener SC: Lenhard – Gödecke (72. Welz), Klein (60. Bindseil), Neugebauer, Fahr (60. Wiedecke), Krausmann, Doerge, Rus (80. Specht), Lessmann, Daxha (60. Seiffert), Müller

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Schmidt, Böhme, Stammer (56. Danielack), Steinke, Foltis, Niehoff (46. Ernst), Peszt, Vollmer (63. Posselt), Clemens, Kodatis

Tore: 1:0 Martin Gödecke (3.), 2:0 Martin Gödecke (6.), 3:0 Florab Daxha (11.), 4:0 Martin Gödecke (19.), 5:0 Martin Gödecke (28.), 6:0 Mykola Rus (36.), 7:0 Florab Daxha (45.), 8:0 Niclas Kodatis (56.), 9:0 Martin Gödecke (64.), 10:0 Rico Wiedecke (81.), 11:0 Rico Wiedecke (85.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Jannis Körner, Henry Schmidt; Zuschauer: 140