Halberstadt/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II am Samstag 2:4 (1:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Christoph Pinta mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Die Langensteiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Franz Vollmer der Torschütze (56.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Kai Kläfker den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Wernigeroder entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Schulze (64. S. Bellan), Schulmeyer (64. M. Bellan), Hanke, Rappe, Pinta, Priese (81. Herrmann), Eska (83. Holtzheuer), Hoeft (64. Eichstaedt), Ferdenus, Götting

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Ibrahim (90. Ulrich), Bogumil, Kläfker, Böhme, Danielack, Reitmann, Beddigs, Vollmer (85. Kläfker), Foltis, Leventyüz

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71