Kantersieg für den SV Eintracht Osterwieck: Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die Germania Wernigerode einfahren. Vor 103 Zuschauern gewann das Team 8:0 (3:0).

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz (17.).

SV Eintracht Osterwieck führt mit 2:0 – Minute 17

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Stingl den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:0 festigte (71.). Damit war der Erfolg der Osterwiecker gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Badstübner (55. Sobert), Steinke (55. Dzial), Kessler (46. Diefert), Schmidt, Meyer, Krumpach, Klein (74. Steinmetzer), Gens (55. G. Badstübner), K. Hildach, Stingl

Germania Wernigerode: Kubanek – Preuß (61. Kugenbuch), Hahne, Seil, Seil, Stechhahn, Seil, Hahne, Thiel, Müller, Wagner

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103