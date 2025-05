In der Fußball-Landesklasse 3 kassierte der FC Hettstedt am Wochenende eine üble Pleite gegen den Oscherslebener SC und ging 0:8 (0:5) vom Platz.

Die 35 Zuschauer im Sportpark Hölzchen haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Hettstedt ein ernüchterndes 0:8 (0:5) einstecken musste.

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Sebastian Specht das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Mykola Rus (25.) erzielt wurde.

FC Hettstedt liegt 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tobias Friebertshäuser im gegnerischen Tor. Martin Gödecke traf in Minute 35, Benjamin Welz in Minute 42, Rus in Minute 44, Specht in Minute 55 und Martin Gödecke in Minute 61. Spielstand 7:0 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 27

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rus (Oschersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 8:0 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – Oscherslebener SC

FC Hettstedt: Meinicke – Alkabib (78. Uhlig), Prokhorenko, Kosko, Döring, Wienholz, Lettau, Hohmuth (46. Stein), T. L. Krey, Vollmann, M. Krey

Oscherslebener SC: Lenhard – Niebuhr, Gödecke, Kittel, Rus, Künne (76. Zabel), Doerge, Müller (87. Hfidle), Wiedecke (87. Apel), Welz (76. Dolle), Specht

Tore: 0:1 Sebastian Specht (17.), 0:2 Mykola Rus (25.), 0:3 Martin Gödecke (35.), 0:4 Benjamin Welz (42.), 0:5 Mykola Rus (44.), 0:6 Sebastian Specht (55.), 0:7 Martin Gödecke (61.), 0:8 Mykola Rus (72.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Daniel Kleist, Axel Koch; Zuschauer: 35