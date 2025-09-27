Für den Gastgeber SC Germ.1993 Kroppenstedt endete das Spiel gegen den Blankenburger FV am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Kroppenstedt/MTU. Am Samstag haben sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (10.).

Minute 10 SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hoffmann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kroppenstedter Team errang (84.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Seibert, Conrad (46. Zeppernick), Stein (46. Sommermeyer), Hoffmann, Tobisch, Peschek, Helbig, Liehr (82. Kaczur), Bode, Böttger (46. Burger)

Blankenburger FV: Rockstedt – Müller, Kuhbach, Alhndi, Matthes (68. Schnabel), Reinhardt, Baumgartl (87. Scheppers), Schröder, Lepetit (46. Pluskat), Heindorf, Krause

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63