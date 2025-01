Eilsleben/MTU. 8:0 (3:0) in Eilsleben: Ganze acht Bälle hat das Team von Florian Mehr, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Gäste aus Wernigerode untergebracht.

Tobias Haus (Eilslebener SV) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II musste zweimal Gelb hinnehmen (22.). Die Eilslebener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marcus-Antonio Bach der Torschütze (33.).

Eilslebener SV mit 2:0 vorne – 33. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Hampel traf in Minute 45, Christian Falk in Minute 52, Carlo Bernd Köhler in Minute 54 und Rene Hasse zweimal in Minute 60 und 81. Spielstand 7:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Alexander Volker Klimek den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:0 festigte (83.). Damit war der Triumph der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – FC Einheit Wernigerode II

Eilslebener SV: Bergeest – Köhler (64. Jakobs), Haus, Klimek, Hampel (64. Matthies), Weber (55. Wilke), Reber, Falk, Bach (54. Hasse), Wittek, Sacher

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Hinze (57. Riemann), Blecker, Reitmann, Vollmer, Foltis, Steinke, Niehoff, Böhme (72. Stammer), Herbst, Schmidt

Tore: 1:0 Tobias Haus (22.), 2:0 Marcus-Antonio Bach (33.), 3:0 Pascal Hampel (45.), 4:0 Christian Falk (52.), 5:0 Carlo Bernd Köhler (54.), 6:0 Rene Hasse (60.), 7:0 Rene Hasse (81.), 8:0 Alexander Volker Klimek (83.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Hossein Emir Alizadeh, Tobias Schläger; Zuschauer: 71