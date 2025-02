Blankenburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Langenstein und der SV Eintracht Osterwieck ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gerrit Maurice Hoeft für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Langenstein kassierte zweimal Gelb (19.). Die Langensteiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (46.).

SV Langenstein Kopf an Kopf mit SV Eintracht Osterwieck – 1:1 in Minute 46

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Benny Lukas Meyer/Osterwieck (52.), gefolgt von Leon Scholz (SV Eintracht Osterwieck) in Minute 57. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

Schon zwei Minuten darauf konnte Niklas Hanke (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (59.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 82 handelte sich der SV Langenstein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Eintracht Osterwieck

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Pinta, Hanke, Götting, Eichstaedt, Priese (77. Schulze), Rappe (81. Holtzheuer), Gifhorn, Liebing (52. Heine), Hoeft

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Klein, Diefert, Großhennig, Gens, Szymura (70. Heiden), Matzelt, Stingl, Meyer, Scholz (77. Torbahn), Ballhausen

Tore: 1:0 Gerrit Maurice Hoeft (7.), 1:1 Tim Stingl (46.), 1:2 Benny Lukas Meyer (52.), 1:3 Leon Scholz (57.), 2:3 Niklas Hanke (59.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Andreas Weller, Leonard Friedrich; Zuschauer: 80