Osterwieck/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sven Hahmann, als Lukas Klein für Osterwieck traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Christoph Pinta (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Kevin Hildach den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Osterwieck sicherte (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Osterwieck hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Stingl, Sobert, Meyer, Schmidt (70. Kessler), Klein (78. K. Badstübner), Krumpach, Hildach, Diefert (70. G. Badstübner), Steinke (70. Dzial), Gens

SV Langenstein: Eitz – Bellan, Götting, Ferdenus, Pinta (71. Holtzheuer), Priese, Neutzner, Hanke, Schulze, Rappe (85. Eska), Hoeft

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226