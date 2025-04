Wernigerode/MTU. 7:0 (4:0) in Wernigerode: Ganze sieben Bälle hat das Team von Martin Jung, der FC Einheit Wernigerode II, am Samstag im Tor der Gegner aus Drohndorf-Mehringen untergebracht.

Justin Steinke (FC Einheit Wernigerode II) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Franz Vollmer den Ball ins Netz (18.).

FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 vorne – 18. Minute

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Martin Jung im gegnerischen Tor. Eric Pascal Danielack traf in Minute 27, Steinke in Minute 42, Phillip Valentin Herbst in Minute 72 und Bastian Böhme in Minute 84. Spielstand 6:0 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nik Julien Hinze den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Wernigeroder gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – FSV Drohndorf-Mehringen

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Bergmann (86. Wienert), Herbst, Niehoff, Danielack (67. Kleiner), Blecker, Böhme, Vollmer (71. Hinze), Steinke (77. Bogumil), Kodatis, Beddigs

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Horlitz (42. Kunert), Beyer, Hausmann, Ilski, Bischoff (58. Kroll), Jahn (63. Burghardt), Pohl, Laßbeck, Weißert (46. Wohlfeil), Hoffmann

Tore: 1:0 Justin Steinke (14.), 2:0 Franz Vollmer (18.), 3:0 Eric Pascal Danielack (27.), 4:0 Justin Steinke (42.), 5:0 Phillip Valentin Herbst (72.), 6:0 Bastian Böhme (84.), 7:0 Nik Julien Hinze (88.); Schiedsrichter: Christian Lieckfeldt (Strasburg (Uckermark)); Assistenten: Enrico Schulz, Loris Thieme; Zuschauer: 35