Hettstedt/MTU. Der FC Hettstedt und die TSG CALBE - I.Herren haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 7:4 (4:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Tim Gündling das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Die Calber konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Yurii Kosko der Torschütze (14.).

Minute 14 FC Hettstedt auf Augenhöhe mit TSG CALBE - I.Herren – 1:1

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Hettstedt erspielte sich die Führung. Sviatoslav Svitiukha traf in der 18. Minute. Die Calber blieben ihnen auf den Fersen. Jonas Klotz versenkte den Ball in der 25. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hettstedter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sviatoslav Svitiukha traf in Minute 27, gefolgt von Basel Alkabib (32.). Die Calber nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Gündling schaffte die TSG CALBE - I.Herren den Ausgleich. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hettstedter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Alkabib versenkte den Ball in der 67. Minute, gefolgt von Tom Wienholz (70.). Spielstand 6:4 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die TSG CALBE - I.Herren kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Hettstedt e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Markus Herrmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Lucas Doberenz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hettstedter aber nicht mehr einholen. Der FC Hettstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – TSG CALBE - I.Herren

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Svitiukha (46. H. Alkabib), T. L. Krey, Doberenz (89. Hohmuth), Herasymenko (88. Prokhorenko), Kosko, Döring, Lettau, M. Krey, B. Alkabib

TSG CALBE - I.Herren: Töpfl – Eckert, Stegemann, Gündling, Gumtz, Weber, Kober (90. Tapper), Schmutzler (46. Krüger), Reichmann, Heyse (89. Metting), Klotz

Tore: 0:1 Tim Gündling (5.), 1:1 Yurii Kosko (14.), 2:1 Sviatoslav Svitiukha (18.), 2:2 Jonas Klotz (25.), 3:2 Sviatoslav Svitiukha (27.), 4:2 Basel Alkabib (32.), 4:3 Tim Gündling (47.), 4:4 Tim Gündling (48.), 5:4 Basel Alkabib (67.), 6:4 Tom Wienholz (70.), 7:4 Lucas Doberenz (88.); Schiedsrichter: Sarah Röschel (Elbingerode); Assistenten: Thomas Schmidt, Bernd Zander; Zuschauer: 70