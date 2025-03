Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Hettstedt vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Langenstein freuen.

Hettstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 85 Besuchern des Sportparks Hölzchen geboten. Die Hettstedter setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Langenstein durch.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Wienholz den Ball ins Netz.

Tom Wienholz kickt FC Hettstedt in 2:0-Führung – Minute 48

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Hettstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Abdulrahim Alkabib ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

Bereits zwei Minuten später konnte Niklas Hanke (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Langenstein erzielen (88.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Langenstein

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Prokhorenko (68. Doberenz), H. Alkabib (80. A. Alkabib), M. Krey, Wienholz, Döring, Lettau, T. L. Krey, Svitiukha (90. B. Alkabib), Kosko

SV Langenstein: Eitz – Eska (73. Holtzheuer), Götting, Hochschild (59. Priese), Eichstaedt, Gifhorn, Ferdenus, Pinta, Hanke, Hoeft, Schulze (65. Bellan)

Tore: 1:0 Tom Wienholz (11.), 2:0 Tom Wienholz (48.), 3:0 Abdulrahim Alkabib (86.), 3:1 Niklas Hanke (88.); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Uwe Grätz; Zuschauer: 85