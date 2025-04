Dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II glückte es am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt II mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 58 Zuschauer waren live dabei.

Ilsenburg/MTU. Ilsenburg – Halberstadt: Nachdem der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Genschmar (VfB Germania Halberstadt II) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Theo Palka der Torschütze (52.).

52. Minute FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und VfB Germania Halberstadt II im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Ilsenburgs Marinus Hartmut Udo Hotopp konnte seinem Team in Minute 60 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marcel Reuss den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (77.). Damit war der Triumph der Ilsenburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: D. Gülzow – Reuss (90. Robra), Bräunel, Hanns, Berndt, Kolbe (80. Sielaff), Hotopp (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Gödeke, Palka, D. N. Gülzow

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Dani, Genschmar, Tunsch (84. Rumlich), Qaderi (71. Safari), Müller (46. Al-Ali), Sauer, Conrad, Wiedenbein (71. Odenbach), Hartleib, Masic

Tore: 0:1 Felix Genschmar (46.), 1:1 Theo Palka (52.), 2:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (60.), 3:1 Marcel Reuss (77.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Sven Ferchland; Zuschauer: 58