Eine bittere Schlappe erlitt der FC Einheit Wernigerode II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Eilslebener SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 35 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Martin Jung. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Fabian Dilge am Ende der ersten Halbzeit, als Tobias Haus für Eilsleben traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Die Eilslebener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Hampel der Torschütze (48.).

FC Einheit Wernigerode II gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 48

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christian Falk traf in Minute 61 und Marcus-Antonio Bach in Minute 76. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Hampel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (87.). Damit war der Erfolg der Eilslebener entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Eilslebener SV

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs, Foltis (74. Bogumil), Peszt (84. Kläfker), Clemens (64. Posselt), Herbst, Steinke, Reitmann (84. Rautenstein), Böhme, Kodatis, Vollmer (74. Danielack)

Eilslebener SV: Hinrichs – Klimek, Reber, Bach (78. Wilke), Köhler (71. Stolte), Haus, Hampel, Wittek (71. Roloff), Weber, Sacher, Falk

Tore: 0:1 Tobias Haus (38.), 0:2 Pascal Hampel (48.), 0:3 Christian Falk (61.), 0:4 Marcus-Antonio Bach (76.), 0:5 Pascal Hampel (87.); Schiedsrichter: Steffen Müller (Wanzleben-Börde); Assistenten: Steffen Haake, Marcel Friebe; Zuschauer: 35