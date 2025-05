Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode II im Spiel gegen den TSV Berßel am vergangenen Donnerstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:5).

Wernigerode/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Jörg Wienert hat am Donnerstag vor 113 Zuschauern im Mannsberg-Stadion ganze sechs Bälle kassiert. Die Partie endete 1:6 (1:5).

Luran-Zarin Engelhardt traf für den TSV Berßel in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Berßeler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Matheus Gaspar Da Nobrega der Torschütze (26.).

FC Einheit Wernigerode II gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 26

Es lief nicht gut für den FC Einheit Wernigerode II. In Minute 29 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Wernigeroder zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Joao Victor Gomes Paranagua traf für Berßel in Minute 31, Luran-Zarin Engelhardt in Minute 36 und Maximilian Krumnow in Minute 40. Spielstand 5:1 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Ayumu Masaka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu festigen (47.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – TSV Berßel

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Herbst, Hinze, Böhme, Clemens (76. Bogumil), Beddigs, Reitmann (88. Löscher), Niehoff, Raeck, Kodatis, Vollmer (60. Posselt)

TSV Berßel: Hanns – Shmelov (64. Dahlhaus), Masaka (81. Kolobov), Engelhardt (70. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Lehmann (46. Lehmann), Dannhauer, Gomes Paranagua, Garrett (46. Kryshtal), Habel, Gaspar Da Nobrega, Krumnow

Tore: 0:1 Luran-Zarin Engelhardt (21.), 0:2 Matheus Gaspar Da Nobrega (26.), 1:2 Franz Vollmer (29.), 1:3 Joao Victor Gomes Paranagua (31.), 1:4 Luran-Zarin Engelhardt (36.), 1:5 Maximilian Krumnow (40.), 1:6 Ayumu Masaka (47.); Zuschauer: 113