Halberstadt/MTU. Gleich neunmal hat die VfB Germania Halberstadt II am Samstag gegen die Rivalen aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun eingenetzt. 9:0 (6:0) für die Halberstädter.

Gleich nach Spielstart schoss Jano Conrad das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze (7.).

Die Halberstädter erhöhten noch einmal. Jano Conrad traf in der 16. Minute noch einmal, gefolgt von Leon-Joel Platz (23.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 29. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Moritz-Nicolas Mona schoss und traf in Minute 38 noch einmal, gefolgt von Platz und Conrad (56., 82.). Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Adil Masic, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Platz, Conrad, Genschmar, Theile (19. Odenbach), Steinke (64. Wedde), Allner (64. Qaderi), Müller, Mona, Wiedenbein, Hartleib (64. Cernota)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Moritz – Hartmann, Michael, Frost, Beck, Frost, Beyer, Müller (77. Köhler), Witte, Potschkat (77. Böttcher), Barbe

Tore: 1:0 Jano Conrad (5.), 2:0 Leon-Joel Platz (7.), 3:0 Jano Conrad (16.), 4:0 Leon-Joel Platz (23.), 5:0 Markus Frost (29.), 6:0 Moritz-Nicolas Mona (38.), 7:0 Leon-Joel Platz (56.), 8:0 Jano Conrad (82.), 9:0 Adil Masic (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 52