Das war kein erfreulicher Spieltag für Sven Hahmann. Der Trainer von Osterwieck musste sein Team bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Drohndorf-Mehringen beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

John Leon Jahn (FSV Drohndorf-Mehringen) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der FSV Drohndorf-Mehringen musste noch einmal Gelb hinnehmen (74.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Yves Brüggemann (78.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

SV Eintracht Osterwieck liegt 0:2 zurück – 78. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte einmal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Osterwieck doch noch gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Etienne Katzorke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Osterwieck erlangte (90.+3). Die Osterwiecker sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – FSV Drohndorf-Mehringen

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Großhennig (79. Donner), Kessler (79. Diefert), Gens, Meyer, Duwensee, Bormann (46. Szymura), Riefenstahl, Klein (75. Kuhnt), Scholz (46. Katzorke), Matzelt

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Bischoff, Jahn, Laßbeck, Brüggemann, Kroll, Kunert, Weißert (77. Hoffmann), Beyer, Burghardt (71. Kaiser), Wohlfeil

Tore: 0:1 John Leon Jahn (65.), 0:2 Yves Brüggemann (78.), 1:2 Etienne Katzorke (90.+3); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Lukas Simon, Sven Ferchland; Zuschauer: 96