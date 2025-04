Hettstedt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Hettstedt und der Eilslebener SV ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (4:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Tobias Haus das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Die Eilslebener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Jason Phillipp Lettau der Torschütze (10.).

Spielstand 1:1. Das Hettstedter Team legte nochmal nach und erlangte einen Vorsprung. Jason Phillipp Lettau traf in der 17. Spielminute zum zweiten Mal. So leicht ließen sich die Eilslebener nicht abhängen. Benjamin Sacher versenkte den Ball in der 28. Minute. Unentschieden. Die Hettstedter revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Yehor Prokhorenko schoss und traf in Minute 31 zum dritten Mal per Strafstoß, gefolgt von Lettau (38.). Die Eilslebener blieben ihnen auf den Fersen. Eike Pruhs versenkte den Ball in Spielminute 44. Spielstand 4:3 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC Hettstedt e.V. musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Eilslebener SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Fabian Dilge.

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Sacher, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eilslebener zu erlangen (68.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – Eilslebener SV

FC Hettstedt: Barthel – Prokhorenko, Mühlenberg (58. Honigmann), Svitiukha, Stein, Kosko, Döring, Alkabib (74. Wienholz), Doberenz, Lettau, Krey

Eilslebener SV: Hinrichs – Weber, Sacher, Matthies (83. Derda), Haus, Reber, Falk, Pruhs, Klimek, Jakobs (59. Köhler), Bach (78. Wittek)

Tore: 0:1 Tobias Haus (9.), 1:1 Jason Phillipp Lettau (10.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (17.), 2:2 Benjamin Sacher (28.), 3:2 Yehor Prokhorenko (31.), 4:2 Jason Phillipp Lettau (38.), 4:3 Eike Pruhs (44.), 4:4 Benjamin Sacher (68.); Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt); Assistenten: Ralf Pitt, Dieter Splettstößer; Zuschauer: 60