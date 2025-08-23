Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christopher Seil vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Anton Mittag das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode und Quedlinburger SV im Gleichstand – 1:1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Nico Stertz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Quedlinburgerer Team erzielte (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – S. Seil, Thiel (46. Sölle), A. Seil, M. Hahne (60. Beck), Mock, L. T. Hahne (71. Stechhahn), Müller, Krokowski, Kugenbuch (46. Blume), Mittag (60. Wagner)

Quedlinburger SV: Bachor – Möller (62. Struckmeyer), Hamann, Spannaus, Brunner, Pflug (90. Henneberg), Apel (77. Fritsch), Lindow, Deiters, Stertz (71. Bode), Filippov

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51